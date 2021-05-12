Hindistan'da Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı Kovid-19 kısıtlamaları altında karşılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Kovid-19 vakalarındaki artışların engellenmesi amacıyla hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalar altında karşılıyor.
İslamabad
Aralarında Cammu Keşmir, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi, Haryana, Uttar Pradeş, Tamil Nadu, Racastan ve Kerala'nın bulunduğu ülkenin çeşitli bölge ve eyaletlerinde Kovid-19 sebebiyle geçen haftalarda başlatılan sokağa çıkma yasakları bayram sonrasına uzatıldı.
Assam, Arunaçal Pradeş ve Nagaland gibi bazı eyaletlerde ise gece sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.
Cammu Keşmir ve Uttar Pradeş gibi bazı bölge ve eyaletlerde bayram namazı için camilere sadece 5 kişinin alınmasına müsaade edilecek.
Müslüman kanaat önderleri ve yetkililer, Müslüman ahaliden bayramı evlerinde geçirmelerini talep etti.
Öte yandan sokağa çıkma yasağının sürdüğü eyaletlerde toplu ulaşım da yasaklandı.
Hindistan'daki Müslüman sivil toplum örgütlerinin ve eğitim enstitülerinin yöneticileri, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı nasıl karşılayacaklarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Sağlık altyapısı tamamen çöktü"
Hint-İslam Kültür Vakfı (IICF) Sekreteri Athar Hüseyin, Kovid-19 dolayısıyla çok sayıda akraba, aile büyüğü ve dost kaybettiklerini belirterek, "Ülkedeki durum çok kötü. Sağlık altyapısı tamamen çöktü. Oksijenlerin tükenmekte olduğu hastaneler var." diye konuştu.
Uttar Pradeş eyaletinin Laknov şehrinde yaşayan Hüseyin, eyalet genelinde ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olduğunu anımsatarak, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı sürecek ve bayram ziyaretleri mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.
Bayram kutlamaları çevrim içi yapılacak
Hüseyin, bayramı çevrim içi platformlar üzerinden kutlayacaklarını, yasakların bitmesinin ardından da şevval ayı içerisinde akraba ziyaretleri yaparak bayram havasını yaşatacaklarını kaydetti.
Salgının tüm ülkeye her alanda tesir ettiğini ancak ekonomik olarak Müslümanların durumu çok iyi olmadığı için Müslümanların bundan daha çok etkilendiğini ifade eden Hüseyin, "Çeşitli gıda paketleri hazırlayıp çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Birbirimize yardım etmeliyiz. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Bayram namazı için camilere 5 kişi gidebilecek
Mevlana Ebul Hasan Ali Nedvi Enstitüsü Direktörü Yunus Hüseyin Nedvi, Kovid-19'un Hindistan'daki Müslümanları başta ekonomi ve eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda etkilediğine dikkat çekti.
Nedvi, Ramazan Bayramı'na Kovid-19 önlemleri altında gireceklerini ve bayram namazı için camilere sadece 5 kişinin alınacağını ifade ederek, "Hindular kendi dinlerince kutsal programlar yaparken izin veriliyor. Geçen haftalarda farklı eyaletlerde seçimler vardı ve yüz binlerce kişi bir arada toplandı. Ancak bayram da ise camilere sadece 5 kişinin gitmesine izin veriliyor. Bu adil değil ve doğru da değil." diye konuştu.
- "Hindistan'da ahval çok kötü"
Enstitü olarak Kovid-19 ile ilgili çeşitli önlemler aldıklarını anımsatan Nedvi, "Öğrenciler kendi evlerinde kalıyor. Şu an derslerimiz çevrim içi yapılıyor." dedi.
Nedvi, kurum olarak ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini anımsatarak, "Hindistan’da ahval çok kötü. Oksijen yetmezliğinden insanlar ölüyor. Hastanelerde yatak yok. Hem Hindu hem de Müslümanlar sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.
Türkiye ve dünyanın geri kalanına yardım çağrısında bulunduklarını belirten Nedvi, "Türkiye'deki Müslümanlar mübarek ramazan ayı bitmeden önce kendi dualarına bizleri de dahil etsinler." ifadelerini kullandı.
- "Oksijen ve tıbbi ekipmana ihtiyacımız var"
Türkiye'de okuyan ve sivil toplum kuruluşu Hindistan-Türkiye İnisiyatifi'nin kurucularından Haydarabad'da yaşayan Cemil Ahmed, tam veya yarı zamanlı sokağa çıkma yasakları dolayısıyla ülkedeki esnafın zor bir zaman geçirdiğine dikkat çekerek, bu durumun Müslümanlar başta olmak üzere birçok kesimi etkilediğini ifade etti.
Ahmed, ülkedeki Müslüman kanaat önderlerinin salgın dolayısıyla Müslümanlara bayramı evlerinde geçirmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatarak, ihtiyaç sahipleri için de yardım çağrıları yapıldığına işaret etti.
Hindistan'daki sağlık sisteminin çöktüğü değerlendirmesinde bulunan Ahmed, "Oksijen ve tıbbi ekipmana ihtiyacımız var. Devletler yardımlarını sivil toplum veya insani yardım kuruluşları üzerinden yapsın ki söz konusu yardımlar vatandaşlara ulaşsın." dedi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci ve virüs kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği üçüncü ülke konumundaki Hindistan’da salgının başından bu yana 23 milyon 340 binden fazla vaka görüldü, 254 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.