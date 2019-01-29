Hindistan'da hükümet cami arazisini Hindu vakfına vermek istiyor

Hindistan'da hükümet, Müslümanlar ve Hindular arasında Hindu tapınağı inşa edilmesi konusunda anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinin bir bölümünün bir Hindu vakfına devredilmesi için Yüksek Mahkemeden izin istedi.

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Hindistan'da hükümet, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır Hindu tapınağı inşa edilmesi konusunda anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinin bir bölümünün bir Hindu vakfına devredilmesi için Yüksek Mahkemeden izin istedi.

Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Söz konusu adımı Hindu milliyetçisi BJP'ni bahar aylarında yapılması planlanan genel seçimleri öncesinde seçmen tabanına şirin görünme çabası olarak değerlendiren Yeni Delhi merkezli Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Taslim Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu BJP'nin kendi kadrolarına, 'Bakın burada tapınak inşa edilmesi için bir şeyler yapıyoruz.' deme çabasıdır. BJP seçimler yaklaştığı için bunu yapıyor." dedi.

Babri Camisi arazisine tapınak yapılmasına karşı açılan davanın geçen hafta görülen duruşması, yargıçlardan birinin davaya katılmaması üzerine ertelemişti.

Başbakan Narendra Modi, ay başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Muhabir: Emre Aytekin