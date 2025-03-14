Dolar
36.66
Euro
39.92
Altın
2,983.54
ETH/USDT
1,943.40
BTC/USDT
84,825.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da Hindu milliyetçisi grup, teravih sırasında camiye saldırdı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Rajapur kentinde, Hindu milliyetçisi bir grup teravih namazı sırasında camiye saldırdı.

Nuri Aydın  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Hindistan'da Hindu milliyetçisi grup, teravih sırasında camiye saldırdı

İstanbul

Kentte bir camiye yönelik 12 Mart'ta yapılan saldırıya dair görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Olaya ilişkin görüntülerde, Hindu milliyetçisi grubun teravih sırasında caminin kapısını kırdığı görüldü.

Dini sloganlar atan Hindu grubun saldırısı, cemaat arasında paniğe yol açtı.

The Hindu gazetesinin haberine göre Rajapur polisi, saldırı ve zorla camiye girme iddialarının gerçek dışı olduğunu, grubun cami önünde yalnızca sloganlar attığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Polis eşliğinde camiye saldırı utanç verici"

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) lideri Esadüddin Owaisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis eşliğinde camiye saldırılması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Avukat Owais Pechkar ise saldırıya dair savcılığa suç duyurusunda bulunarak saldırganların ivedilikle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de ölçüldü
Akdeniz'de iki deprem
Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı

Benzer haberler

Hindistan'da Hindu milliyetçisi grup, teravih sırasında camiye saldırdı

Hindistan'da Hindu milliyetçisi grup, teravih sırasında camiye saldırdı

İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de devrik rejim unsurlarının saldırı girişimini engelledi

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de devrik rejim unsurlarının saldırı girişimini engelledi
Hindistan'da on binlerce kişi, "Holi" bahar festivalini kutladı

Hindistan'da on binlerce kişi, "Holi" bahar festivalini kutladı
Pakistan'daki tren saldırısını üstlenen BLA, 20 yılı aşkın süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor

Pakistan'daki tren saldırısını üstlenen BLA, 20 yılı aşkın süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet