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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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Dünya

Hindistan'da geçen ayki tren kazasında ölen 293 kişiden 52'sinin kimliği hala tespit edilemedi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran'da meydana gelen, 293 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının üstünden bir ay geçmesine rağmen 52 cenaze kimlik tespiti için bekliyor.

Burak Dağ  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Hindistan'da geçen ayki tren kazasında ölen 293 kişiden 52'sinin kimliği hala tespit edilemedi

Ankara

BBC'nin haberine göre, ülkedeki en ölümcül kazalardan biri olarak kayıtlara geçen olayda hayatını kaybeden 52 kişinin cansız bedeni Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (AIIMS) morgunda bekletilirken kurbanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaza alanında temizlik çalışmalarının tamamlanmasına rağmen cesetlerden bazılarının tanınmaz durumda olması ailelerin teşhis sürecini zorlaştırıyor.

Kardeşinin cesedini bulma ümidiyle sık sık hastaneye giden Shiv Charan, yalnızca kardeşinin kıyafetlerini teşhis edebildiğini ancak DNA testinin sonucunu beklediğini söyledi.

Charan, yetkililerin DNA testinin sonuçlarının ne zaman çıkacağına dair açıklama yapmadığını ifade etti.

Kazada hayatını kaybedenlerden Anzarul Haque'ın kayınbiraderi Muhammed Kerim de bir ay geçmesine rağmen yakınının cansız bedeni hakkında herhangi bir bilgi alamadıklarını belirtti.

Bu arada, Geçen hafta DNA testiyle kimliği belirlenen 29 cenaze ailelerine teslim edilmeye başlandı. Yetkililer, cenazelerin yanlış ailelere verilmemesi için çalışmaların özenle yürütüldüğünü açıkladı.

Orissa eyaletinde Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında 2 Haziran Cuma günü iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada 293 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya "sinyal hatası"nın yol açmış olabileceği ifade edilmişti.

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