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Dünya

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti

Emre Aytekin   | 28.06.2021
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti

Ankara

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.


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