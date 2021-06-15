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Dünya

Hindistan, Hint balıkçıları öldürmekle suçlanan iki İtalyan denizci aleyhindeki ceza davasını kapattı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Şubat 2012'de iki Hint balıkçıyı vurarak öldürmekle suçlanan iki İtalyan deniz piyadesi aleyhindeki yargı sürecini kapattı.

Emel Öz,Barış Seçkin   | 15.06.2021
Hindistan, Hint balıkçıları öldürmekle suçlanan iki İtalyan denizci aleyhindeki ceza davasını kapattı

Ankara

BBC'deki habere göre, Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada İtalya'nın 1,36 milyon dolar tazminat ödemesinin ardından İtalyan deniz piyadeleri Salvatore Girone ve Massimiliano Latorre aleyhindeki yargı sürecinin kapandığını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan’da iki deniz piyademiz Salvatore Girone ve Massimiliano Latorre’ye yönelik bütün yargı süreci tamamen kapanmıştır. Yorulmak bilmeden çalışan diplomatik teşkilatımıza ve bu konu üzerinde emek verenlere teşekkürler. Artık bu uzun yolculuğa son nokta konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Süreç

Şubat 2012'de "Enrica Lexie" isimli bir İtalyan yakıt gemisini koruma görevindeyken deniz korsanı zannettikleri iki Hint balıkçıyı vurarak öldüren ve Hindistan'daki yargı süreçleri uzun yıllar süren İtalyan deniz piyadeleri Massimiliano Lattore ile Salvatore Girone'nin durumları, önce Ağustos 2015’te merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine, oradan da Lahey'deki Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesine taşınmıştı.

Askerler hakkındaki süreç UDTM’de sürerken, İtalya, askerlerini bir an önce ülkesine getirmek ve yargılamanın uluslararası organlarda sürmesini istiyordu. Buna karşılık, Hindistan ise olayın kendi karasularında ve kendi vatandaşlarına yönelik olduğu savından hareketle yargılamanın, askerlerin de hazır bulunmasıyla Hindistan'daki mahkemede olması gerektiğini savunuyordu. Bu sırada, sağlığı kötüleşen askerlerden Massimiliano Latorre, Hindistan'ın da olur vermesiyle Eylül 2014’te tedavisi için İtalya'ya gelirken, İtalya’nın dönmesini sağlamak için uğraştığı Girone ise Hindistan'ın ülke dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle Yeni Delhi'deki İtalyan büyükelçiliğinde kalmaya devam ediyordu.

Mayıs 2016'da UDTM'nin ara kararı doğrultusunda, deniz piyadesi Girone'nin de yargılama üzerindeki UDTM'nin incelemesi bitene kadar ülkesine dönmesine hükmedilmiş ve Salvatore Girone İtalya'ya dönmüştü.

Lattore ile Girone’nin durumlarından kaynaklanan İtalya ve Hindistan arasındaki anlaşmazlık, iki ülke dışişleri bakanlarının Eylül 2016'da Roma'da görüşmesinin ardından basında "İtalyan ve Hindistan arasındaki buzlar eriyor" şeklinde yorumlanmıştı.






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