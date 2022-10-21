Dolar
18.60
Euro
18.12
Altın
1,625.64
ETH/USDT
1,281.40
BTC/USDT
18,992.00
BIST 100
3,919.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi

Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.

Mehmet Alaca   | 21.10.2022
Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi

Ankara

BBC'nin haberine göre, Hindistan Rekabet Komisyonunca yapılan açıklamada, teknoloji devi; Google Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.

Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.

Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Manisa'daki 5 arıtma tesisine, yaklaşık 2 milyon liralık ceza kesilecek
Yurdun yüksek kesimleri sonbaharda beyaza büründü
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Amasra'da patlama olan maden ocağından toplanan deliller adliyeden ilgili birimlere gönderildi
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi

Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi

Hint-Rus ortak savunma şirketi BrahMos Aerospace, 5 milyar dolarlık hipersonik füze satışı hedefliyor

Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Hindistan'da Müslümanlar radikal linç gruplarının ve polisin şiddetine maruz kalıyor

Hindistan'da Müslümanlar radikal linç gruplarının ve polisin şiddetine maruz kalıyor
Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet