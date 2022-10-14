Dolar
18.59
Euro
18.07
Altın
1,642.89
ETH/USDT
1,308.30
BTC/USDT
19,307.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
logo
Dünya

Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Hindistan donanmasının denizaltından balistik füze (SLBM) denemesi yaptığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 14.10.2022
Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh/AA

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Önceden belirlenmiş bir menzilde test edilen füze, Bengal Körfezi'ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Silah sisteminin tüm operasyonel ve teknolojik parametreleri doğrulandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, balistik füze denemesiyle denizaltı mürettebatının yeterliliği ve Hindistan'ın nükleer caydırıcılığının kanıtlandığı belirtildi.

Füzenin güvenilir, caydırıcı güce sahip, sağlam ve sürdürülebilir yeteneklerinin bulunduğu kaydedildi.

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6'ıncı ülke oldu.

Hindistan, füzenin fırlatıldığı "INS Arihant" adlı ilk nükleer denizaltısının yapımına 2016'da Başbakan Narendra Modi'nin talimatıyla başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı
Bartın'da maden ocağında patlama
İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Hindistan'da Müslümanlar radikal linç gruplarının ve polisin şiddetine maruz kalıyor

Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan, Çin şirketi Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığını dondurdu

Hindistan, Çin şirketi Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığını dondurdu
Hindistan'da artan şiddet olayları Gandi'nin mirasını ve ülkenin geleceğini tehdit ediyor

Hindistan'da artan şiddet olayları Gandi'nin mirasını ve ülkenin geleceğini tehdit ediyor
Endonezya'da 125 kişinin yaşamını yitirdiği izdiham tarihteki benzer faciaları akla getirdi

Endonezya'da 125 kişinin yaşamını yitirdiği izdiham tarihteki benzer faciaları akla getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet