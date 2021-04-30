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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da bazı camiler ve İslami okullar Kovid-19 merkezine çevrildi

Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının rekor sayıya ulaştığı Hindistan’da Müslümanlar, camileri ve İslami okulları Kovid-19 tedavi merkezlerine dönüştürdü.

Ekip   | 30.04.2021
Hindistan’da bazı camiler ve İslami okullar Kovid-19 merkezine çevrildi Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Gucarat eyaletinin Vadodara kentinde İslami okullardaki yöneticilerin girişimiyle kampüs içlerine izolasyonu sağlayacak koğuşlar kurulup oksijen tüpleriyle donatılmış yataklar konuldu.

Müftü Arif Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızla artan vakalar nedeniyle hastanelerde yatak talebinin artmasına işaret ederek görevli olduğu kampüsü, Kovid-19 tedavi merkezine çevirdiğini söyledi.

Abbas, tesisin bir haftadır faaliyette olduğunu ve çok sayıda insanın tedavi edildiğini kaydetti.

Diğer bir Kovid-19 merkezi ise Vadodara kentindeki Cahangir Pura Camisi'nde kuruldu.

Cami komite üyelerinden İrfan Şeyh, 50 yataklı tedavi merkezinin işletilmesi için doktorların işe alındığını söyledi.

Kovid-19 hastaları için yardım ve danışma hattı kuruldu

Açılan tedavi ve izolasyon merkezlerinin yanı sıra Müslüman gruplar, yatak bulma ve oksijen kaynaklarının sağlanması için yardım ve danışma hattı kurdu.

Hindistan İslam Öğrencileri Örgütü Sözcüsü Musab Gazi, "Bir hafta önce hastalara yardımcı olabilmek için çalışma başlattık. Yeni Delhi'de 30 kişinin çalıştığı kontrol odası, Kovid-19 hastalarına yardım etmek için günün her saatinde çalışıyor." dedi.

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