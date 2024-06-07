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Dünya

Himalayalar'ın zirvelerinden 11 ton çöp toplandı, 4 ceset bulundu

Nepal ordusu, bu yıl Himalayalar'daki Everest, Nuptse ve Lhotse Dağları zirvelerinden 11 ton çöp toplandığını, 4 ceset ve 1 iskelet çıkarıldığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Himalayalar'ın zirvelerinden 11 ton çöp toplandı, 4 ceset bulundu

Ankara

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in de aralarında bulunduğu Himalayalar'daki bazı dağların yıllık temizliği yapıldı.

Nepal ordusundan yapılan açıklamada, 55 gün süren temizlik sonucu Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarının zirvelerinden 11 ton çöp toplandığı, 4 ceset ve bir de iskelet çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 yılda toplam 119 ton çöp, 14 ceset ve birkaç iskelet çıkarıldığı ifade edildi.

Nepal Turizm Departmanı Dağcılık Direktörü Rakesh Gurung, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin gelecekte çöplerin toplanması için daha fazla bütçe ayırmayı planladığını söyledi.

Gurung, hükümetin, dağdaki kalabalığı azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla zirveye tırmanmaya çalışan dağcı sayısının azaltılması için çalıştığını ifade etti.

Everest Dağı'nda toplam 50 tondan fazla atık ve 200'den fazla cesedin bulunduğu değerlendiriliyor.

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