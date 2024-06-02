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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri ikinci ayına girdi

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri 2. ayında da devam ediyor.

Lejla Biogradlija  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Helsinki Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterileri ikinci ayına girdi

Ankara

Filistin Hareketi öğrencilerinin mayısta başlattığı gösteriler, üniversite yönetiminin İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya almasına rağmen sona ermedi.

Helsinki Üniversitesi öğrencilerinden Vilja Hermansson, İsrail üniversiteleriyle işbirliğinin Helsinki'nin itibarını zedelediğini belirterek, Gazze'de soykırımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Filistin'e destek veren öğrenciler 2 aydır üniversite binası önüne kurdukları Gazze kampıyla dayanışma mesajlarını sürdürüyor.

Bu arada, Helsinki Üniversitesi, en son, Gazze'deki sivil kayıplar ve kötüleşen insani durumdan ötürü İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya almıştı.

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