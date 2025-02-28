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Ekonomi

Çiftçilere 4,3 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Çiftçilere 4,3 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 364 milyon 755 bin lirayı aşkın destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 lira, hayvan hastalıkları için 432 milyon 446 bin 630 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 25 milyon 837 bin 788 lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz için 3 milyon 405 bin 344 lira olarak belirlendi.


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