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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,36 puan azalırken toplam işlem hacmi 113,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 6,06 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izleniyor.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi de şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Öte yandan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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