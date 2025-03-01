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Dünya

ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay

ABD yönetimi, İsrail'e aralarında çok sayıda buldozer, bomba, çeşitli mühimmat ve diğer askeri ekipmanların olduğu yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi.

Hakan Çopur  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satışına onay

Washington DC

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'e yeni silah satışlarına onay verdiğini duyurdu.

Üç ayrı silah satış onayı için Kongre'ye resmi bildirim yapılırken Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de, silah satışlarını önleyecek bir adım beklenmiyor.

DSCA'nın ilk açıklamasına göre, ABD İsrail'e çok sayıda D9 buldozerle ilgili ekipmanların satışına onay verirken bu satışın 295 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Diğer açıklamada İsrail'e toplam değeri 2 milyar doları geçen çok sayıda ve çeşitte bomba ve ilgili parçaların satışına da onay verildiği kaydedildi.

Ajanstan yapılan son açıklamada ise İsrail'e toplam değeri 675 milyon doları bulan mühimmat, güdüm kitleri ve mühimmat desteği ve ilgili teçhizatın satışına onay verildiği ifade edildi.

ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satış onayı, Donald Trump yönetiminin bu ay içinde verdiği ikinci satış paketi olarak kayıtlara geçti.

Trump yönetimi, birkaç hafta önce de İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan silah satışına onay vermişti.

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