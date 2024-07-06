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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha öldü Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas / AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesinde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sounucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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