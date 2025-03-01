Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,213.60
BTC/USDT
83,990.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Moskova

Putin'in imzaladığı yasa, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre, iki ülke Birlik Devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek. Saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemleri alarak, birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.

Anlaşma gereği, Rusya'ya ait nükleer silah, Belarus'un da korunması için kullanılabilecek.

Belarus topraklarına konuşlandırılan nükleer silahın kullanıma dair karar, iki devletin belirlediği prosedüre göre alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Aralık 2024'te iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 52 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

ABD-Ukrayna anlaşmasında Rusya'nın elindeki Ukrayna madenlerinin akıbeti merak konusu

ABD ve Rusya'dan İstanbul'daki görüşmeye ilişkin açıklama

Fedakar bir annenin, kimliği belirsiz felçli Rus gence kucak açması beyaz perdeye taşınıyor

Fedakar bir annenin, kimliği belirsiz felçli Rus gence kucak açması beyaz perdeye taşınıyor
Putin, Trump yönetiminin pragmatizm ve gerçekçi bakış sergilediğini söyledi

Putin, Trump yönetiminin pragmatizm ve gerçekçi bakış sergilediğini söyledi
Kremlin: Rusya ve ABD'nin siyasi iradesi sayesinde Ukrayna krizi çözülebilir

Kremlin: Rusya ve ABD'nin siyasi iradesi sayesinde Ukrayna krizi çözülebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet