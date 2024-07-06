İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda biri UNRWA çalışanı 5 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 3 bölgeyi hedef alması sonucu biri UNRWA çalışanı, ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.
Gazze
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'ndeki UNRWA depolarından birinin yakınının hedef alınması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ile 20 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi.
Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, naaşı hastaneye getirilenlerden birinin, UNRWA'nın depolarından birinin vurulması sonucu yaşamını yitiren UNRWA çalışanı olduğunu aktardı.
Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçağının Gazze'nin orta kesimindeki Nefak bölgesinde Ebu Şaar ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi.
Saldırıda 2 çocuğun öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, ölü ve yaralıların Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine götürdüğü ifade edildi.
İsrail ordusu, UNRWA'ya ait okula yanmış halde askeri araç bıraktı
Filistinli bir aktivistin, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta UNRWA'ya ait okuldaki yanmış askeri aracı çektiği video sosyal medyada tepki topladı.
Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde bulunan Riyad okulunda çekildiği belirtilen görüntülerde, İsrail ordusunun bölgedeki çatışmalarının etkisi görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.