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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması sonuçlanırken işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
BM, işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

İstanbul

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin hem Filistinlileri hem de İsraillileri bir nebze de olsa rahatlatan "kırılgan ama hayati önemde" imkan tanıdığını belirtti.

Açıklamada, "Hayat kurtarıcı yardım taşıyan binlerce kamyon Gazze'ye girmiş ve yardımlar neredeyse Gazze Şeridi'ndeki herkese ulaşmıştır. Felakete yol açacak düşmanlıkların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi zorunludur." ifadeleri kullanıldı.

Guterres’in tüm tarafları azami itidal göstermeye ve ateşkesin bir sonraki aşamasında ileriye dönük bir yol bulmaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması, tırmanmanın önlenmesi ve siviller için daha yıkıcı sonuçların önüne geçilmesi açısından elzemdir. Genel Sekreter tüm rehinelerin onurlu bir şekilde, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunmaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, tarafların tutsaklara insani muamele yapılmasını sağlaması gerektiği vurgulanarak, insani yardım akışının devam etmesi, yeterli finansman sağlanması ve bunun sivillerin emniyet ve güvenliğinin sağlandığı bir ortamda gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, Guterres'in bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve tüm taraflara şiddetin sona erdirilmesi için hiçbir çabadan kaçınmamaları çağrısında bulunduğu aktarıldı.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması bugün sona eriyor.

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