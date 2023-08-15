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Dünya

Hawaii'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükselirken ölü sayısının daha da artacağı değerlendiriliyor.

Zeynep Katre Oran  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Hawaii'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı

Ankara

CBS News kanalına konuşan Hawaii Valisi Josh Green, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükseldiğini söyleyen Green, ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini açıkladı.

Yangınlar nedeniyle yeri tespit edilemeyen 1300 kişinin ekiplerce hala arandığını aktaran Green, yangınlardan etkilenen toplam alanın yüzde 25'inde arama çalışmalarının bittiğini ifade etti.

Green, 12 bin kişinin yaşadığı Lahaina kasabasının neredeyse tamamının yandığını belirterek "Burada tahribat ve yıkım dışında görülecek bir şey kalmadı." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının ve cesetlerin kimlik tespitinin zaman alacağını söyleyen Green, "Yıkıma tanık olmak istedikleri için Lahaina'ya gelen insanlar, büyük olasılıkla ölenlerin kemikleri üzerinde yürüdüklerini bilsinler." diye konuştu.

Green, 402 otel odası da dahil olmak üzere 2 bin kadar konutun, evlerini kaybeden kişiler için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Maui Adası yerel yetkilileri, yangınların yaklaşık yüzde 85'inin kontrol altına alınmasına rağmen hala devam ettiğini belirterek yangınların nasıl başladığının henüz teyit edilemediğini ifade etti.

"ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangını"

İtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell, yaptığı açıklamada, Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtmişti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları oldu." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

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