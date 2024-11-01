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Dünya

Harris'ten Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." ifadesini "saldırgan" bularak, buna tepki gösterdi.

Salih Okuroğlu  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Harris'ten Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki

Ankara

CBS News'in haberine göre, Harris, Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki mitingde, Trump'ın Wisconsin eyaletinde düzenlediği mitingde kullandığı ifadeleri "saldırgan" olarak nitelendirdi.

Harris, "Kadınların özgürlüğüne ya da kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilme ve buna göre karar verme zekasına saygı duymuyor. Ama biz kadınlara güveniyoruz." diye konuştu.

Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay bölgesinde düzenlenen mitingde, Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris yönetiminin ülkeye "suçlu göçmenler ithal ettiğini", bu kişilerin "kadınlara ve kızlara saldırdığını, tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü" öne sürmüştü.

Ekibinin kendisine "Kadınları koruyacağım." ifadesini kullanmasının uygunsuz olacağını söylediğini aktaran Trump, "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." demişti.

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