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Dünya

Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hastaneye kaldırıldı

Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sinan Doğan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hastaneye kaldırıldı

Bogota

Castillo, Aralık 2022'den bu yana tutulduğu hapishaneden ambulansla Vitarte semtindeki hastaneye götürüldü.

Yetkililer, Castillo'nun sıvı-elektrolit dengesizliği ve hafif dehidrasyon (hafif su kaybı) şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Yargıç Norma Carbajal, 55 yaşındaki Castillo'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Durumu stabil." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yerel basına göre, açlık grevi nedeniyle cezaevi kurallarını ihlal eden Castillo’nun ziyaretçi hakları askıya alındı.

Eski avukatı Walter Ayala, Castillo'nun haklarının geri verilmesi için Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'na başvurduğunu açıkladı.

Castillo, 10 Mart'ta "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Castillo, "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim. Bugün itibarıyla, bana karşı yapılan adaletsizlikler nedeniyle açlık grevine başlamaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Castillo, görevinden azledilmişti

Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan Castillo'nun önleyici hapis cezası 11 Haziran 2024'te 14 ay daha uzatılmıştı.

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