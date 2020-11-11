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Dünya

Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi

İsrail ordusuna bağlı birliklerin 1956'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 600'den fazla kişiyi katletmesinin 64. yılında kentte anma etkinliği düzenlendi.

Safiye Karabacak   | 11.11.2020
Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Abed Rahim Khatip/AA

Palestinian Territory

Han Yunus Belediyesi ile Han Yunus Katliamı Şehitlerini Anma ve Belgeleme Komitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe, çok sayıda Filistinli ve yerel yetkililer katıldı.

Komite Başkanı Selim es-Saka anma töreninde yaptığı konuşmada, "Siyonist çetelerin tarihi, Mısır kanının Filistin kanına karıştırıldığı Han Yunus katliamı dahil halkımıza yönelik katliamlarla doludur." dedi.

Saka, sözlerine şöyle devam etti:

"Han Yunus katliamı, şehitlerini unutmayan ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele ve direnişin sembolleri olarak hafızalarında yaşatmaya devam edecek halkımızın ortak bilincinde hala yer etmektedir."

Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail Filistinlilere karşı savaş suçu işledi ve suçluların kaçınılmaz cezalarını almaları için bu suçları belgelemeli ve Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmalıyız." diye konuştu.

Batta, "yetkili makamlara katliamı belgeleme, davaları hazırlama ve uluslararası mahkemelere dava açma" çağrısında bulundu.

İsrail, İngiltere ve Fransa üçlüsünün 1956 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş Kanalı'nı kamulaştırma kararı almasının ardından Mısır'a açtıkları savaş sırasında İsrail ordusuna bağlı birlikler, Gazze'nin Han Yunus kentinde Mısır ve Filistinli 600'den fazla kişiyi katletmişti.

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Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi

Han Yunus katliamının 64. yılında Gazze Şeridi'nde anma etkinliği düzenlendi