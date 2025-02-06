Dolar
35.90
Euro
37.41
Altın
2,852.91
ETH/USDT
2,701.50
BTC/USDT
96,487.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
logo
Dünya

Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme planına yanıt olarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu, Ali Semerci, ABDULSALAM FAYEZ  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerinden edilme projesine karşı acil bir Arap zirvesi düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın projesini reddetmenin yeterli olmadığını, yerinden edilmeye karşı koymak için Filistin birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Kasım, Filistinli grupları Trump'ın projesine karşı birleşmeye çağırdı.

Arap ülkelerini Trump'ın baskılarına karşı koymaya ve yerinden edilmeyi reddeden tutumlarını sürdürmeye davet eden Kasım, Arap halkları ve uluslararası örgütlerden de Trump'ın projesini reddetmek için güçlü adımlar atmalarını istedi.

"Bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz"

Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme konusundaki söyleminin, Gazze'yi işgal etme yönündeki açık iradesinin bir göstergesi oluduğunu belirten Kasım, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ni yönetmek için herhangi bir devlete ihtiyacımız yok ve bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz."

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
On ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı

Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı

ABD'den, İran petrolünün Çin'e sevkiyatını kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım

Eski İsrail Başbakanı Barak, Trump'ın Gazze planını "hayal ürünü" olarak niteledi

Trump'ın, hastalık taşıdıkları gerekçesiyle göçmenleri sınır dışı etmeyi planladığı iddia edildi

Trump'ın, hastalık taşıdıkları gerekçesiyle göçmenleri sınır dışı etmeyi planladığı iddia edildi
Trump: "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek"

Trump: "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek"
Filistinli esir 21 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde gördüğü tıbbi işkenceyi ve ihlalleri anlattı

Filistinli esir 21 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde gördüğü tıbbi işkenceyi ve ihlalleri anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet