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Dünya

Hamas yetkilisi Rişk, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze saldırısında 'Kudüs bayrağını taşıyan' tavrını övdü

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin, Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelenlerin zehirli oklarını tersine çevirdiğini belirtti.

Gülşen Topçu   | 22.05.2021
Hamas yetkilisi Rişk, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze saldırısında 'Kudüs bayrağını taşıyan' tavrını övdü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ankara

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rişk, saldırılar sırasında kendilerine destek olan ülkelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rişk, Türkiye'nin, Kudüs bayrağını uluslararası tüm platformlarda taşıdığını ve Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelmeye çalışanların zehirli oklarını tersine çevirdiğini dile getirdi.

Rişk ayrıca, Katar ve Mısır'ın, Filistin halkının akan kanının durması için müzakere yürüttüğünü, İran'ın ise gerek silah ve gerekse finansal olarak direnişin yanında yer aldığını aktardı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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