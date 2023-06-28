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Dünya

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Ali Semerci, Iyad Nabolsi, Mohammed Majed  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Gazze

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de bir caminin önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Ebu Zuhri, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, dünyadaki Müslümanların duygularına bir provokasyon ve inançlarına yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine, bu saldırgan eylemleri kınadıklarını ve bunların küresel barış ve istikrar üzerindeki tehlikeli yansımalarından ve tepkimelerinden yetkilileri sorumlu tuttuklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'e veya camilere yönelik bu saldırıların din savaşını ateşleyeceği uyarısında bulunan Şihab, bu tür İslam karşıtı olayların tekrarlanmasının "nefret ve kin yayan bu aşırılık yanlısı terör gruplarına karşı" caydırıcı önlemler almayan hükümetler ve polislerce örtbas edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi bugün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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