Hamas: Maldivlerin İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasaklaması cesur bir karar
Hamas Hareketi, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasayı onaylamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Gazze
Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Muizzu'nun yürürlüğe girecek yasayı onaylamasını "doğru yönde atılmış cesur bir karar" olarak niteledi.
Açıklamada, yasayla atılan adımın "Faşist işgalci güçlerin özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik işlediği soykırım savaşı ve vahşi suçları reddeden ahlaki duruşla uyumlu olduğu" kaydedildi.
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"İnsancıl örf ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlaller ve suçların bedelini ödetmek için azgın Siyonist oluşumun izole edilmesi gerektiğinin" altını çizen Hamas, diğer ülkelere de Maldivlerin söz konusu yasayla attığı adımı takip etmeleri çağrısı yaptı.
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişinin yasaklandığını" duyurdu.
Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.