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Dünya

Hamas lideri Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline boyun eğmesinin mümkün olmadığını söyledi

Heniyye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Kudüs mücadelesi, bir medeniyet, kimlik ve varoluş mücadelesidir. Ayrıca işgal altındaki bir halkın işgal güçleriyle bir irade mücadelesidir." dedi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 23.04.2021
Hamas lideri Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline boyun eğmesinin mümkün olmadığını söyledi

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kudüs'teki Filistinlilerin, yürüttükleri bu kimlik ve irade mücadelesinde yalnız olmadığını vurgulayan Heniyye, Kudüs halkını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunacaklarını, İsrail işgalinin yok etmeye çalıştığı Kudüs'ün Arap ve İslami kimliğini somutlaştıracaklarını kaydetti.

Hamas lideri, açıklamasında, "Kutsal şehirde yaşananlar, bu kentin Filistin, Arap ve İslami bir kent olduğunu ve İsrail işgaline ve faşist politikasına boyun eğmesinin mümkün olmadığını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.


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