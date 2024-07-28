Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,263.20
BTC/USDT
67,842.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Süre: 07' 04'' -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırdı.

Gülşen Topçu, Mohamed Majed  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu

Gazze

Heniyye, Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtti.

Açıklamada Heniyye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurguladı.

Heniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" kitabı paylaşımı
Sanatçı Safiye Soyman'ın vefat eden oğlu Harun Akaröz Bodrum'da toprağa verildi
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu
Yalova'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu

Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu

Olimpiyatlardaki futbol maçında İsrail'i protesto için "Soykırım Olimpiyatları" pankartı açıldı

İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail'in Deyr Belah'te bir sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 kişi öldü

İsrail'in Deyr Belah'te bir sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 kişi öldü
Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde cilt hastalıkları yaygınlaşıyor

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde cilt hastalıkları yaygınlaşıyor
İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 324

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 324
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet