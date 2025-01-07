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Dünya

Hamas: İsrailli bakanın açıklamaları, Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'ya genişletilmesi çağrısıdır

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalal Smotrich'in açıkça Gazze'deki "faşist soykırımın" işgal altındaki Batı Şeria'ya genişletilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Amer Fouad Fouad Solyman, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Hamas: İsrailli bakanın açıklamaları, Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'ya genişletilmesi çağrısıdır

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesi çağrısında bulunan Smotrich'e tepki gösterildi.

Smotrich'in, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "faşist soykırımı ve zorunlu göçü Batı Şeria'ya genişletmesi için aleni olarak çağrı" yaptığı ve bu çağrının Batı Şeria'yı kontrol altına almak, halkını tehcir etmek isteyen İsrail'in aşırı sağcı planları dahilinde olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililerin yaptığı faşist çağrılara Birleşmiş Milletler (BM) ve kurumlarının acilen müdahale etmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Siyonist savaş suçlularından hesap sorulması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının tüm kesimlerine direnişin etrafında birleşme, tüm bölgelerde çatışmaları tırmandırma, izlenen vahşi siyasetin bedelini ödetme ve faşist işgal güçlerinin Filistin topraklarından temizlenmesi için çalışma çağrısı yapıldı.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini" istemişti.

Paylaşımında "Finduk beldesi, Nablus ve Cenin (Gazze'deki) Cibaliya'ya benzemeli" ifadelerini kullanan Smotrich, Gazze'deki yıkımın aynısını Batı Şeria'da görmek istediğini kaydetmişti.

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