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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırı soykırım savaşının devamı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği kara saldırısını Filistinliler aleyhindeki "soykırım savaşının devamı" olarak değerlendirdi.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Hamas: İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırı soykırım savaşının devamı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Gazze

Hamas, İsrail'in bugün Şucaiyye Mahallesi'ne başlattığı ve 7 Ekim'den bu yana bölgeyi hedef alan üçüncü saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yoğun şekilde bombalanması, mahallenin tahliyesi için uyarılar yapılması, ölü ve yaralı sayısının artması, binlerce kişinin göçe zorlanmasının bu suçlara ortaklık eden ABD yönetiminin desteğiyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri hedef alan soykırım savaşının devamı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "kentleri, mülteci kamplarını ve mahalleleri hedef alan, Filistin halkının acısını derinleştirme amacıyla kasten sivilleri ve altyapıyı yok eden bu faşist politikanın, tam anlamıyla bir savaş suçu olduğu" belirtildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye'ye yoğun top atışı ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak mahalleye karadan girmeye çalışıyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakini Filistinlilerden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'nde hala faaliyet gösteren Hamas'ın altyapısını çökertmek amacıyla kara operasyonu başlattığı" öne sürülmüştü.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal gün içerisindeki açıklamasında, İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 Filistinlinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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