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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas ile Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de ateşkesle esirlerin serbest bırakılması sürecini görüştü

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Zahir Cebbarin, Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ile esir değişimi ile ilgili anlaşmayı ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu, Mehmet Nuri Uçar  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Hamas ile Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de ateşkesle esirlerin serbest bırakılması sürecini görüştü

Kudüs

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Cebbarin'in Faris'le görüşmesine Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti yetkililerinin de katıldığı aktarıldı.

Görüşmede, "anlaşma ve esir değişimindeki gelişmeler ile esirlerin Filistin halkının fedakarlıklarına yakışacak bir şekilde onurla serbest bırakılmaları ve kabul edilmelerine ilişkin düzenlemelerin" tartışıldığı belirtildi.

Görüşmede, esir değişim sürecinin koordine edilmesi ve esir değişim anlaşmasının tamamlanması için tüm engellerin giderilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Görüşmenin Batı Şeria'nın hangi kentinde yapıldığı duyurulmadı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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