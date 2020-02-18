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Dünya, Libya

Hafter milislerinin saldırısı sonucu Trablus Limanı'nda büyük hasar oluştu

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün saldırı düzenlediği Trablus Limanı'nda büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

Halime Afra Aksoy   | 18.02.2020
Hafter milislerinin saldırısı sonucu Trablus Limanı'nda büyük hasar oluştu Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

Trablus

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH), bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda bazı ticaret gemileri hasar gördü.

Açıklamada, gemilerin yanı sıra vatandaşlara ait malların da büyük ölçüde zarar gördüğü kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, bugün Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti.

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