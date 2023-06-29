Hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşladı
Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.
Mekke
Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.
Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı ise istirahat etmek üzere otellerine döndü.
Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.