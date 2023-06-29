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Dünya

Hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşladı

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.

Fırat Taşdemir  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşladı Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Mekke

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı ise istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam edecek.

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