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Dünya

Guterres'ten "G20 ülkeleri, küresel sorunların çözümüne öncülük etmeli" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerinin iklim krizi ve savaşlar gibi küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlere öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Dilara Karataş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Guterres'ten "G20 ülkeleri, küresel sorunların çözümüne öncülük etmeli" çağrısı

Ankara

BM'den yapılan açıklamaya göre Guterres, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısında konuştu.

Guterres, G20 ülkelerinin muazzam ekonomik güce sahip olduğuna işaret ederek, "Ellerinde çok büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar." ifadelerini kullandı.

Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan gibi sıcak noktalara da değinen Guterres, barışın sağlanması için harekete geçilmesini istedi.

Guterres, ülkelerin mevcut iklim politikalarının 1,5 santigrat derece hedefi için yetersiz kaldığını belirterek, küresel emisyonların yüzde 80'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların aciliyetine işaret eden Guterres, "G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlerde ön safta yer almasının" gerektiğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

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