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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın talebi üzerine olağan üstü toplandı. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

Guterres, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasının "tehlikeli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırılarının Orta Doğu için "tehlikeli bir dönüm noktasına işaret ettiğini" belirtti.

Mücahit Oktay  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Guterres, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasının "tehlikeli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi

New York

Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

"ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Guterres, bölge halkının bir başka yıkım döngüsüne daha "dayanamayacağı" uyarısında bulundu.

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Guterres, "Derhal ve kararlı bir şekilde, çatışmaları durdurmak ve İran nükleer programı hakkında ciddi, sürdürülebilir müzakerelere geri dönmek için harekete geçmeliyiz." dedi.

İsrail ile İran arasında yaşanan krizin başından beri, Orta Doğu'da gerginliğin artmasına sebep olan girişimleri "defalarca kınadığını" belirten BM Genel Sekreteri, hala taraflar arasında misillemelerin devam etmesinden şikayet etti.

Guterres, bölgedeki tehlikeli gidişi sonlandırmak için diplomasiyi işaret ederek, sivillerin korunması ve güvenli deniz trafiğinin garanti altına alınması gereğine değindi.

"Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, uluslararası barış ve güvenliğin temel taşıdır." sözlerine yer veren Guterres, İran'ın buna "tam olarak saygı göstermesi" gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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