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Dünya

Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti

Gürcistan polisi, erken seçim talebiyle parlamento binası önünde toplanan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Davit Kachkachishvili   | 18.11.2019
Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Seçimlerin nispi temsil sistemine göre ve erken yapılmasını isteyen göstericiler iki gündür parlamento binası önünde toplanıyordu. Protestocuların parlamentonun kapısında toplanması nedeniyle milletvekilleri bugün binaya giremedi. 

Parlamentonun çalışamaması üzerine, polis göstericileri dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılardan sonra güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Polisin, parlamentonun kapısından uzaklaştırdığı göstericiler, binanın çevresinde eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor

Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

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