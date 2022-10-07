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Dünya

Gürcistan silahlı kuvvetleri Türkiye'den zırhlı araç tedarik edecek

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında NATO standartlarında zırhlı araçların tedarik edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 07.10.2022
Gürcistan silahlı kuvvetleri Türkiye'den zırhlı araç tedarik edecek

Tiflis

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASFAT ile Bakanlık yetkililerinin bugün bir araya geldiği belirtilerek, "Türk tarafıyla imzalanan anlaşmaya göre, savunma kuvvetleri yeni, NATO standartlarında olan zırhlı personel taşıyıcıları alacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin söz konusu zırhlı personel taşıyıcılarla donatılması, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin derinleşmesine önemli katkı sağlayacaktır." vurgusu yapıldı.

Anlaşma, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Giorgi Khaindrava tarafından imzalandı.

ASFAT'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzalar atıldı. Türkiye ve Gürcistan için hayırlı olmasını diliyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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