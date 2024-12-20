Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yineledi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, AB yanlısı gösterilerin haftalardır sürdüğünü belirterek Gürcistan'ın derin bir siyasi krize girmemesi için parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yineledi.
Tiflis
Zurabişvili, başkent Tiflis'te Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da devam eden AB yanlısı gösterileri değerlendirdi.
Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması nedeniyle protestoların başlatıldığını ileri süren Zurabişvili, sokağa çıkan halkın ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ettiğini belirtti.
Zurabişvili, mevcut hükümeti meşru olarak tanımadığını ve seçimlerin yenilenmesinin şart olduğunu yineleyerek "Herkes anlıyor ki yeni seçimler yapılmazsa ve insanlara geleceklerine sahip çıkmaları ve oy vermeleri için bir imkan verilmezse bu durum devam edecek ve daha derin bir krize, çıkmaza gireceğiz." dedi.
14 Aralık'ta yeni cumhurbaşkanının seçilmesine rağmen görevinden ayrılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Zurabişvili, "Ben bir sembolüm ve sokaktaki bu insanların bu sembole ihtiyacı var." diye cevap verdi.
AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvilli ve muhalefet, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB’ye katılım müzakerelerini askıya almasına tepki gösteriyor.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze hükümeti ise Batı’nın desteklediği bazı güçleri, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.
14 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, 29 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayacak.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: "AB kurumlarına olan güven, AB kurumlarınca sarsılıyor"
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.
AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması kararına karşı devam eden protestoları değerlendiren Kobakhidze, sokağa çıkan gösterici sayısının önemli ölçüde azaldığını ifade etti.
Kobakhidze, gösterilerin ilk günlerinde şiddet olayların yaşanmasından dolayı ekonomide kısa süreli sorunların oluştuğunu ancak artık durumun düzelmeye başladığını söyledi.
Ülkede 2012 yılına kadar iktidarda olan ve o dönemden beri artık muhalefetteki parti ve destekçilerini "radikal gruplar" olarak nitelendiren Kobakhidze, bu "güçleri" yabancı parayla şiddet eylemleri düzenlemekle suçladı.
Kobakhidze, AB'nin Gürcistan'da hükümeti değiştirme çabasında bulunduğunu iddia ederek, "AB kurumlarına olan güven, ilgili AB kurumları tarafından sarsılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Kobakhidze, Avrupa'daki bazı kurumların ülkesine yönelik "saldırılarına" rağmen Gürcistan'ın AB üyesi olmasını istediklerini dile getirdi.
ABD'nin Tiflis'teki gösterilerde eylemcilere yönelik orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle Gürcü yetkililere yaptırım uygulamasına tepki gösteren Kobakhidze, söz konusu yaptırımların nedeninin ABD'deki "derin devlet" olduğunu savundu.
Kobakhidze, "Başkan Trump (ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump) 'derin devleti' yenerse bu durumda yaptırımlar kalkar, bekleyip göreceğiz süreçler nasıl gelişecek." diye konuştu.
Batılı güçler ile içerdeki ortaklarının sorun çıkardığını vurgulayan Kobakhidze, "Yapay olarak bize sorun çıkarıyorlar, kendi adaletsizlikleriyle yapay olarak Gürcü halkına sorun yaratıyorlar. Radikal muhalefetin sabotajının kriz olarak ilan edildiği önceki parlamento seçimlerinden sonra neler olduğunu hatırlıyorsunuz. Sonuçta zamanında bunu derin devlet yapmıştı." ifadelerini kullandı.
AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına tepki gösteriyor.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.