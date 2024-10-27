Dolar
34.29
Euro
37.01
Altın
2,747.95
ETH/USDT
2,501.00
BTC/USDT
67,912.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi

Tiflis

Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüzde 5 barajını geçen muhalif "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin de arkasında durduğu Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini söyledi.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı." dedi.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunarak, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." diye konuştu.

Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

Halkı sokağa çağırdı

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti.

Batılı devletleri de, ülkesine ve halkına destek vermeye çağıran Zurabişvili, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Muhalifler, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkan poşette insana ait olmayan kan tespit edildi
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı ziyareti
Adalet Bakanı Tunç: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı

Benzer haberler

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi

Gürcistan'da parlamento seçiminde yüzde 53,9 oyla Gürcü Hayali Partisi birinci oldu

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: (Parlamento seçiminde) Zaferimiz çok etkileyici

Rusya: Donetsk'te İzmaylovka yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya: Donetsk'te İzmaylovka yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Gürcistan'da parlamento seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

Gürcistan'da parlamento seçiminde oy verme işlemi tamamlandı
FBI, Trump için işaretli oy pusulalarının yırtıldığını gösteren sahte videoyu Rusya'nın hazırladığını bildirdi

FBI, Trump için işaretli oy pusulalarının yırtıldığını gösteren sahte videoyu Rusya'nın hazırladığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet