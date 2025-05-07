Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yeni genel başkanı seçildi
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkede 2012'den bu yana iktidarda olan Gürcü Hayali Partisinin yeni genel başkanı seçildi.
Tiflis
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, eski Başbakan ve 1 Şubat 2024'ten itibaren Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı olan İrakli Garibaşvili'nin siyasetten ayrılması nedeniyle iktidar partisinin 9. Kongresi düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Partinin kurucu Onursal Başkanı, eski Başbakan ve iş adamı Bidzina İvanişvili'nin de katıldığı kongrede parti başkanlığına, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze seçildi.
Kobakhidze, burada yaptığı konuşmada, ülkenin milli çıkarlarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Dünyanın bugün zor bir dönemden geçtiğini belirten Kobakhidze, şunları kaydetti:
"Etkili güçlerin, en güçlü devletlerin bile devlet egemenliğini nasıl devretmeye çalıştığını görüyoruz. Birçok ülkenin ekonomisinin nasıl çökertildiğini, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin, bu ilkelerin doğum yeri olduğunu düşünen ülkelerde bile nasıl ayaklar altına alındığını görüyoruz."
Kobakhidze, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının öncelikli amaçları olduğuna dikkati çekerek bu yönde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.