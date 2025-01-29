Dolar
35.77
Euro
37.25
Altın
2,758.07
ETH/USDT
3,116.90
BTC/USDT
102,242.00
BIST 100
10,104.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve futbolcu Michel Vlap, De Grolsch Veste Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarını kabul etti
logo
Dünya

Güney Sudan'da uçağın düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gülsüm İncekaya, Ahmed Satti  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Güney Sudan'da uçağın düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü teyit etti.

Radyo, uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğunu belirtti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bakan Fidan: Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye'dir

Benzer haberler

Güvenilirlik ve bakım sorunlarıyla gündeme gelen F-35'ler 2018'den beri 10'dan fazla kazaya karıştı

Güvenilirlik ve bakım sorunlarıyla gündeme gelen F-35'ler 2018'den beri 10'dan fazla kazaya karıştı

Güney Sudan'da uçağın düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan, şiddet olaylarının ardından sosyal medyaya erişimi engelledi

Güney Kore'de uçak kazasının ardından acil inişlerde risk barındıran havalimanı yapıları düzeltilecek

Güney Kore'de uçak kazasının ardından acil inişlerde risk barındıran havalimanı yapıları düzeltilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet