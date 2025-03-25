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Dünya

Güney Kore'den, tartışmalı adalar hakkında yeni adım atan Japonya'ya tepki

Güney Kore, Tokyo yönetiminin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki yeni tarih kitaplarını onaylamasından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu iletti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Güney Kore'den, tartışmalı adalar hakkında yeni adım atan Japonya'ya tepki

Istanbul

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Kim Sang-hoon, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mibae Taisuke'yi çağırarak, yeni tarih kitaplarının onaylanmasını protesto etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong da yaptığı açıklamada, Japonya'da liselerde okutulacak yeni tarih kitaplarının tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki "gerçekleri çarpıttığını" kaydederek, ülkesinin Tokyo yönetiminin bu kitapları onaylamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Japonya'yı bu durumu düzeltmeye davet eden Lee, Tokyo'nun tartışmalı adalarla ilgili hiçbir iddiasını kabul etmediklerini belirtti.

Lee ayrıca, Tokyo'nun kabul ettiği tarih kitaplarının, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Japon imparatorluk ordusunun kullandığı zorla çalıştırma ve cinsel köleliğin doğasını sulandıran" açıklamalar içerdiğini kaydetti.

Japonya'yı tarihi meselelerle ilgili daha önce ifade ettiği "özür ve kefaret ruhunu içtenlikle desteklemeye" çağıran Lee, "Geleceğe yönelik bir ilişki, tarihin doğru anlaşılması üzerine inşa edilmelidir. Japon hükümetinin gelecek nesillerin eğitiminde sorumlu bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında Japonya'da her sene yeniden onaylanan ders kitapları üzerinden gerginlik yaşanıyor. Japonya, tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Güney Kore, Japonya'nın ders kitaplarında tartışmalı adaları kendi toprağı olarak göstermesi de dahil bu iddiaya karşı çıkıyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da kullanılacak ders kitapları hakkında toplantı yapmış, bu kitaplarda tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" ülkenin doğal toprakları olarak gösterilmişti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

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