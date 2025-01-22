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Dünya

Güney Kore'de uçak kazasının ardından acil inişlerde risk barındıran havalimanı yapıları düzeltilecek

Güney Kore'de hükümet, 29 Aralık 2024'te meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından ülke genelindeki bazı havalimanlarının pistlerinde tehlikeli yapıların tespit edildiği ve bunların düzeltileceğini duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Güney Kore'de uçak kazasının ardından acil inişlerde risk barındıran havalimanı yapıları düzeltilecek

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Aralık 2024'teki kazanın ardından ülke genelindeki havaalanlarında acil inişlerle ilgili potansiyel riskleri gidermek için plan açıkladı.

Açıklamada, planın, ülke genelinde kazaların önlenmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazanın yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı dahil 7 havalimanında pistlere yakın "tehlikeli yapıların" tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu havaalanlarındaki yapıların düzeltileceği ve güvenlik iyileştirmelerine öncelik verileceği ifade edildi.

Açıklamada, iyileştirmelerin yılın ilk yarısında ve en geç yıl sonuna kadar tamamlanması için düzenlemelerin basitleştirilmesinin hedeflendiği ve pist güvenlik alanları, tavsiye edilen 240 metreden daha kısa olduğu tespit edilen 7 havalimanında bu alanların genişletileceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, 13 Ocak'ta, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin sonundaki 2 metre yüksekliğindeki beton yapı da dahil olmak üzere havalimanlarında bulunan ve uçuş güvenliği açısından risk teşkil eden bazı yapıların kaldırılacağı ya da yeniden inşa edileceğini duyurmuştu.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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