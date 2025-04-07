Dolar
38.01
Euro
41.75
Altın
3,033.73
ETH/USDT
1,504.70
BTC/USDT
77,194.00
BIST 100
9,167.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'de orman yangını nedeniyle Hadong bölge sakinlerine tahliye talimatı

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Hadong bölgesinde başlayan orman yangını nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verildi.

Damla Delialioğlu  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Güney Kore'de orman yangını nedeniyle Hadong bölge sakinlerine tahliye talimatı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Orman Servisi yetkilileri, Hadong bölgesinde yerel saatle 12.00 sularında orman yangını başladığını açıkladı.

Hadong'da yaşayan 70 yaşlarındaki bir kişinin çim biçme makinesiyle yangının başlamasına yol açtığının tahmin edildiğini aktaran yetkililer, bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi yetkilisi Lee Han-kyung, şiddetli rüzgarların bu hafta etkili olacağını belirterek, yeni yangınların başlama riskinin olduğu uyarısında bulundu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken binlerce hektar alanın kül olduğu, binlerce kişinin tahliye edildiği belirtilmişti.

Tamamen kontrol altına alınan yangınlarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, orman yangınlarını "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Ruanda'da 1994'te Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Güney Kore'de orman yangını nedeniyle Hadong bölge sakinlerine tahliye talimatı

Güney Kore'de orman yangını nedeniyle Hadong bölge sakinlerine tahliye talimatı

Anket: Güney Korelilerin büyük çoğunluğu, Yoon hakkındaki azil kararını kabul ediyor

Güney Kore'de Yoon'un azlinin ardından devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han, "istikrarı koruma" mesajı verdi

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han, "istikrarı koruma" mesajı verdi
Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verdi

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verdi
Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon'un azline 4 Nisan'da karar verecek

Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon'un azline 4 Nisan'da karar verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet