Güney Kore'de ocak ayındaki doğum oranı 1981'den bu yana en büyük sıçramayı gördü
Dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ülkelerden Güney Kore'de bu oranın, ocak ayında yüzde 11,6 artarak 1981'den bu yana ocak ayı için en büyük sıçramayı yaptığı bildirildi.
Ankara
Güney Kore'de yayın yapan Chosun Daily gazetesine göre, Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Kore İstatistik Kurumu ülkedeki güncel doğum oranına ilişkin verileri paylaştı.
Verilere göre, ocak ayında 23 bin 947 doğum kaydedilirken bir önceki yılın aynı dönemine göre doğum oranında yüzde 11,6 artış görüldü.
Bu rakam, kayıtların tutulmaya başlandığı 1981'den bu yana ocak ayı için kaydedilen en büyük sıçramaya tekabül ediyor.
Öte yandan Ekim 2024'ten bu yana her ay doğum oranında yüzde 10 ve üzeri artış yaşanıyor.
Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.
İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık 2024'te, nüfusun yüzde 20'sinin ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirterek Güney Kore'nin, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdiğini açıklamıştı.
Öte yandan Güney Kore'de 2024'te, dünyaya gelen bebek sayısında 9 yılın ardından ilk kez artış görülmüş ve doğum oranının 0,72'den 0,75'e yükseldiği kaydedilmişti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 6 Mart'ta dünyanın en düşük doğum oranına sahip olan ülkelerden Güney Kore'nin nüfusunun 60 yıl içinde yarıya düşmesinin beklendiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.