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Dünya

Güney Kore'de milletvekili, Kuzey Kore liderinin öldüğünü iddia etti

Kuzey Kore'den 2006'da kaçarak Güney Kore'ye gelen ve 15 Nisan genel seçimlerinde milletvekili olan Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.05.2020
Güney Kore'de milletvekili, Kuzey Kore liderinin öldüğünü iddia etti

Ankara

Kuzey Kore'den 2006'da kaçarak Güney Kore'ye gelen ve 15 Nisan genel seçimlerinde milletvekili olan Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

Yonhap ajansına konuşan Ji, Kim'in hafta sonu öldüğü konusunda bilgilendirildiğini iddia etti.

Ji, kendisine gelen bilginden tamamen emin olmadığını belirterek, "(Kim'in öldüğüne ilişkin) Olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Kuzey Kore'de karmaşık bir halef meselesi sorunuyla boğuşulduğuna inanıldığını belirten Ji, Pyongyang yönetiminin, Kim'in öldüğünü bu hafta sonu açıklayabileceğini ileri sürdü.

Ji, Kuzey Kore liderinin kız Kardeşi Kim Yo-jong'un büyük ihtimalle ülkenin yeni lideri olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ji, bu bilgiyi nereden aldığına dair bir açıklama yapmadı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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