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Dünya

Güney Kore'de iş yerleri ve kamu kurumlarında intiharı önleme eğitimleri verilecek

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, artan intihar vakalarıyla mücadele çalışmaları kapsamında okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde intiharı önleme eğitiminin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Nuri Aydın  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Güney Kore'de iş yerleri ve kamu kurumlarında intiharı önleme eğitimleri verilecek

Istanbul

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, bakanlığın güçlendirilmiş intihar farkındalığı ve önleme eğitimi uygulaması, İntiharı Önleme ve Yaşama Saygı Kültürü Oluşturma Yasası'nda yapılan değişikliğin ardından geldi.

Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, intihar vakalarına karşı okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde yılda bir kez intiharı önleme eğitimi verilecek.

Bakanlık, eğitimlerin çevrim içi ya da yüz yüze gruplar yoluyla verilebileceği bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Ruh Sağlığı Politikası Genel Müdürü Lee Hyung-hoon, programın sağlıklı bir toplum oluşturacağına dair umutlarını dile getirdi.

Lee, konuya dair yaptığı açıklamada, "İnsanları intihar riski altında olduklarında nasıl yardım isteyecekleri ve risk altındaki kişilere nasıl yardım edecekleri konusunda etkili bir şekilde eğitmek, intihar oranlarının azaltılmasına katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

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