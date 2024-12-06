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Dünya

Güney Kore'de iktidar partisi lideri, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı yaptı

Güney Kore'de, iktidardaki PPP lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yetkilerinin askıya alınması gerektiğini belirtti.

Emre Aytekin  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Güney Kore'de iktidar partisi lideri, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı yaptı

Beijing

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, partisinin Ulusal Meclis'te düzenlediği toplantıda konuşan Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevini sürdürmesi halinde sıkıyönetim ilanını tekrarlama olasılığı olduğunu ifade etti.

Han, "Yeni ortaya çıkan olgular ışığında, Kore Cumhuriyeti'ni ve halkını korumak adına Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin derhal askıya alınması gerektiği görüşündeyim." dedi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Kore Ordusu İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Yeo In-hyung'u siyasi figürleri tutuklamakla görevlendirdiğine ve onları "devlet karşıtı" olmakla suçladığına işaret eden Han, "Yoon'un devlet başkanlığını sürdürmesi halinde böylesi radikal eylemler tekrarlanabilir ve bu da ülkeyi büyük riske atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar partisi muhalefetin azil yönergesine destek verebilir

Devlet Başkanı Yoon'un üyesi olduğu ve onu başkanlığa aday gösteren partinin lideri olan Han'ın açıklaması, PPP'nin, muhalefet partilerinin devlet başkanının azli için meclise sunduğu önergeye destek verebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Han, daha önce partisinin muhalefetin önergesine "ret" oyu vererek Yoon'un azlini engelleyeceğini bildirmişti. Partinin meclis grubunun, bugün yapacağı toplantıda, önergeye destek verip vermeyeceklerine karar vermesi bekleniyor.

Muhalefet partileri, önergenin yarın yerel saatle 19.00'da mecliste oya sunulacağını bildirmişti. Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sinin lehte oy kullanması gerekiyor. Muhalefet önergeyi geçirmek için iktidar partisinden en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili; 6 dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

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