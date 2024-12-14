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Dünya

Güney Kore'de hakkındaki azil önergesi Mecliste kabul edilen Devlet Başkanı Yoon görevinden uzaklaştırıldı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Mecliste azledilmesine yönelik önerge kabul edilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin karar verene kadar görevinden uzaklaştırıldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Güney Kore'de hakkındaki azil önergesi Mecliste kabul edilen Devlet Başkanı Yoon görevinden uzaklaştırıldı

Ankara

Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan önergenin kabul edilmesinin ardından Devlet Başkanı Yoon'a ilişkin gelişmeler yaşanıyor.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, Anayasa Mahkemesinin, vazifesine devam edip etmeyeceğine dair vereceği karara kadar görevinden uzaklaştırıldı.

Yüksek Mahkeme karar verene kadar Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, geçici olarak Devlet Başkanı görevini yürütecek.

Anayasa Mahkemesinde süreç başladı

Ulusal Meclisteki oylamanın ardından Anayasa Mahkemesi yetkilileri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yoon'un azliyle alakalı Meclis kararının Yüksek Mahkemeye intikal ettiğini belirten yetkililer, kararın görüşülmesine ilişkin sürecin başladığını duyurdu.

Yetkililer, 16 Aralık'ta konuya ilişkin toplantı yapılacağını ifade etti.

Azil süreci nasıl işliyor?

Güney Kore'de devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Azil oylamasının ardından karar, Anayasa Mahkemesine intikal ediyor. Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Bu durumda 60 gün içinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.

Güney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

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