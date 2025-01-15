Dolar
35.49
Euro
36.61
Altın
2,677.24
ETH/USDT
3,233.80
BTC/USDT
96,608.00
BIST 100
9,715.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gittiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti.

Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla engellendi.

Konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya geldi.

Ayrıca konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis bulunurken, tutuklama kararının da 21 Ocak'a kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK'nın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Benzer haberler

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmadı

Kuzey Kore’den Kursk’a: Ukrayna savaşının genişleyen etki alanı

Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutularından son 4 dakikaya ait veri elde edilemedi

Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutularından son 4 dakikaya ait veri elde edilemedi
Güney Kore'de, Yoon'un tutuklanmasının ülkeyi "iç savaşa" götürebileceği iddiası

Güney Kore'de, Yoon'un tutuklanmasının ülkeyi "iç savaşa" götürebileceği iddiası
Güney Kore'de devlet başkanlığını devralan Choi'den, devlet işlerinin normalleştirilmesi sözü

Güney Kore'de devlet başkanlığını devralan Choi'den, devlet işlerinin normalleştirilmesi sözü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet